(ΒΙΝΤΕΟ) Παρουσίασε Yellow Card ο πρόεδρος της ΑΕΛ - Όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνου

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λεμεσού, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το σωματείο.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Κωνταντίνου: «Ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με την Τράπεζα Κύπρου. Είναι ο μοναδικός οργανισμός που μας στήριξε έμπρακτα. Είναι ένα βήμα για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο σωματείο με την χρήση της Visa.»

Κατερίνα Νικολαΐδου (εκ μέρους Τράπεζας Κύπρου): «Παρουσιάζουμε την ΑΕΛ Visa. Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των φίλων της ΑΕΛ. Η ετήσια συνδρομή είναι 45 ευρώ και προσφέρει προνόμια και εκτπώσεις»

Κωνσταντίνου: «Οι στόχοι της ΑΕΛ τα τελευταία δύο χρόνια είναι πολλοί. Βλέπουμε πάντα μπροστά. Έχουμε αρκετούς στόχους στο θέμα των εγκαταστάσεων. Γραφεία, προπονητικό κέντρο, το κλειστό και το οίκημα. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και το app της ΑΕΛ. Επίσης θα έχουμε νέες συνεργασίες όπως αυτή που έχουμε με την Λεβάντε»

Για τις ποινές του Αθλητικού Δικαστή: «Μετά τον αγώνα με τον Απόλλλωνα τιμωρηθήκαμε από τον Αθλητικό Δικαστή. Οι ποινές δεν είναι ίδιες σε όλες τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Πιστεύουμε ότι ένας σημαντικός λόγος είναι η παρέμβαση του αρχηγείου της αστυνομίας. Ζήτησε να γίνει τιμωρία της έδρας και των δύο ομάδων για το δουν αυτό και οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό είναι ξεκάθαρα επέμβαση στην ΚΟΠ. Μετά είχαμε κάνει ένσταση στο εφετείο την Δευτέρα το μεσημέρι. Μας είπαν την Τρίτη ότι η εκδίκαση θα γίνει τη Πέμπτη. Ο υπεύθυνος του νομικού μας τμήματος ταξίδευε για Λονδίνο πριν την ενημέρωση της ΚΟΠ. Εμείς ζητήσαμε να γίνει η ακρόαση την επόμενη βδομάδα. Μας απάντησαν σήμερα το πρωί ότι πρέπει να αλλάξουμε δικηγόρο. Δεν ξέρω σε ποιο κράτος του κόσμου μπορεί να γίνει αυτό. Ο νέος δικηγόρος πρέπει να μελετήσει την υπόθεση σε λίγες ώρες. Μπορεί στην Ουγκάντα και την Αφρική να γίνονται αυτα. Εμείς θα πάμε στο εφετείο για τη παρέμβαση του κράτους της Αστυνομίας στις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Μερικές βδομάδες πριν είχε παρεπεμφθεί το ΑΠΟΕΛ και δέχτηκε πρόστιμο για τον ίδιο λόγο. Εμείς δεχτήκαμε στέρηση έδρας και εκταντοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα άλλο σωματείο, για άναμμα επικίνδυνο αντικειμένων δέχτηκε πρόστιμο. Σε μας, άνεση μεγάλη από τον κύριο Βρυωνίδη, ποινή έδρας. Για μένα ο κύριος Βρυωνίδης δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Οι ποινές είναι κωδικοποιημένές. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, ξεκάθαρα»

Για τα μεταγραφικά: «Έχουμε παίκτη που τον έχουμε συμφωνημένο, έχουν ένα παίκτη που είμαστε αρκετά κοντά, έχουμε ένα παίκτη που μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις και ένα που περιμένουμε. Σίγουρα ο ένας είναι ο στράικερ. Έχουμε αποφασίσει για τους δύο που φεύγουν. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε τους τέσσερις παίκτες που θα πάρουμε πριν το τέλος του χρόνου»

Για τους Μπρένο - Αντερέγκεν: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ»

Κάλεσμα σε Απόλλωνα:

«Η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας, είμαστε τα δύο μεγάλα σωματεία που παίρνονται εύκολα αποφάσεις. Δεν νομίζω να γίνεται το ίδιο στο Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ ή ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια. Ήθελαν να γίνει κεκλεισμένων το δικό μας παιχνίδι, κάτι τέτοιο δεν είδα να γίνεται σε άλλο ντέρμπι. Ήρθε ο καιρός τα σωματεία της Λεμεσού να κάνουν πολιτική από κοινού.

«Καταρχάς θα έπρεπε πρώτα να καταφέρουμε να συναντηθούμε. Θα έπρεπε να γίνει συνάντηση με το Σωματείο και την Εταιρεία. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας ποιος θα νικήσει ποιον και πως θα νικήσουμε μαζί. Αν είχα το μπάτζετ της Πάφου τότε ναι θα μπορούσαμε. Με τα κεφάλαια που διαθέτουμε τα δύο σωματεία τώρα, πρέπει να το προσπαθήσουμε. Όσο κι αν δεν αρέσει στους οπαδούς των δύο ομάδων. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί αλλά αν δεν δοκιμάσουμε δεν θα ξέρουμε»