ΑΕΚ-Κραϊόβα: Για τη νίκη οκτάδας η Ένωση που θα την ανεβάσει επίπεδο στην Ευρώπη

Σε ένα ματς με τεράστιο διακύβευμα υποδέχεται η ΑΕΚ την Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα στην OPAP Arena για την 6η αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει επίπεδο τη φετινή της πορεία στο Conference League και όχι μόνο!

Μία νίκη απόψε (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote TV) αρκεί για να ανοίξει διάπλατα την πόρτα της οκτάδας και κατά πάσα πιθανότητα της τετράδας, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη.

Το τρίποντο θα εξασφαλίσει στην Ένωση απευθείας πρόκριση στους «16» μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, ευρωπαϊκό ρεπό σχεδόν δύο μηνών, αποφυγή αντιπάλου από το top-8 μέχρι τα προημιτελικά, πλεονέκτημα έδρας τόσο στους «16» όσο και στους «8», αλλά και ένα καθαρό ποσό 2 εκατ. ευρώ στα ταμεία της!

Παράλληλα, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή, ενώ θα σημάνει και την έβδομη ευρωπαϊκή νίκη της σε μία σεζόν, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τόσο σημαντικό αποτελεί το τρίποντο κόντρα στην Κραϊόβα για την Ένωση!

Για αυτό και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως το παιχνίδι δεν πρόκειται για γιορτή ή κάποιο φεστιβάλ, αλλά για μια μάχη. Ένα πραγματικό ντέρμπι. Δηλώσεις που αφενός κρατούν σε εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές του και ταυτόχρονα αφυπνίζουν τον κόσμο, ο οποίος θα γεμίσει το γήπεδο.

Η ΑΕΚ φτάνει στο ματς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες και έντεκα στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει ρυθμό, αυτοπεποίθηση και σταθερότητα στο παιχνίδι της.

Η Ένωση πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται 2η στο πρωτάθλημα στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και έχει προκριθεί στον προημιτελικό του Κυπέλλου, αποδίδοντας πλέον και πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, με το 5-0 επί του Παναιτωλικού να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της το τελευταίο διάστημα.

Ο Ρέλβας προπονήθηκε κανονικά και θα αγωνιστεί, ενώ ο Μουκουντι ακολούθησε ατομικό και δύσκολα θα βρίσκεται αποστολή. Παράλληλα, εκτός είναι οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό που είναι τραυματίες και θα επιτρέψουν με το νέο έτος, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς, με τον τελευταίο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ στο Αγρίνιο.

Απέναντί της, η Κραϊόβα έρχεται με μεγαλύτερη βαθμολογική πίεση, καθώς δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη την παρουσία της στην 24άδα, ευρισκόμενη στην 23η θέση με 7 βαθμούς.

Πρόκειται για ομάδα με σφιχτό αγωνιστικό προφίλ και έμφαση στην τακτική, παίζει με τριάδα στα στόπερ και είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Ωστόσο, δεν διανύει το καλύτερό της διάστημα, καθώς στα τελευταία πέντε ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει μόλις μία νίκη.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Κραϊόβα (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Ρους, Μπαντέλι, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, Μπάνκου, Mατέι, Ενσίμπα, Μπαϊάραμ.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία)

Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)

VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)

SPORT-FM.GR