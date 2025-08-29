Η έμπνευση του φίλου της Ομόνοιας -25 ευρώ στο ένστικτο, 362 στην τσέπη!

Η Ομόνοια ήταν σαφώς ανώτερη από τη Βόλφσμπεργκερ, αλλά καρδιοχτύπησε στη διαδικασία των πέναλτι μέχρι να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Μαζί της, όμως, καρδιοχτύπησε και ένας φίλος των πρασίνων, ο οποίος αγωνιούσε για δύο λόγους. Πρώτον για να δει την ομάδα του να συνεχίζει στην ευρωπαϊκή σκηνή και δεύτερον γιατί είχε την έμπνευση να στοιχηματίσει ότι η Ομόνοια θα προκριθεί μέσω της διαδικασίας των πέναλτι! Όπερ και εγένετο!

Έτσι, ποντάροντας 25 ευρώ, έγινε... κατά 362 ευρώ πλουσιότερος! Σε καλή μεριά!