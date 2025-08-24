ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν ο Τραμετσάνι παραχωρούσε τη θέση του στον Κωστή... για να μιλήσει

H αλληλοεκτίμηση έχει παρελθόν!

Πάολο Τραμετσάνι και Γιώργος Κωστή αντάλλαξαν λόγια αλληλοσεβασμού και εκτίμησης μετά τον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα στις ομάδες τους, ΑΕΛ και Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Οι δύο τους γνωρίζονται πολύ καλά από την πρώτη θητεία του Ιταλού τεχνικού στο κυπριακό ποδόσφαιρο στον ΑΠΟΕΛ, όπου ο Ελλαδίτης ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου.

Μάλιστα, έχουν και μία ιστορία από την κοινή θητεία που αποδεικνύει την άριστη συνεργασία τους.

Μετά από το πρώτο παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας στο 2019 (νίκη επί της Δόξας με 2-1), ο Τραμετσάνι θέλησε να αποθεώσει τους συνεργάτες του, παραχωρώντας τη θέση του στον Γιώργο Κωστή για να κάνει δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου.

Διαβαστε ακομη