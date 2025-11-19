Απίθανο: Ο προπονητής της Αϊτής, που προκρίθηκε στο Μουντιάλ, δεν έχει πατήσει το πόδι του στη χώρα

Η Αϊτή του Φραντζί Πιερό προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Μουντιάλ, αλλά ο προπονητής που την οδήγησε σε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα δεν έχει πατήσει ούτε μια φορά το πόδι του στη χώρα! Ο λόγος για τον Σεμπαστιάν Μινιέ, ο οποίος ανέλαβε πριν 18 μήνες την τεχνική ηγεσία, αλλά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην Αϊτή δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τα εδάφη της.

«Είναι αδύνατο επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. Συνήθως μένω στις χώρες όπου εργάζομαι, αλλά εδώ δεν μπορώ. Δεν προσγειώνονται πλέον διεθνείς πτήσεις εκεί», τόνισε ο 52χρονος Γάλλος προπονητής, που στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν βοηθός στην εθνική Καμερούν.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό της Αϊτής το 2010, η χώρα βρίσκεται σε αναταραχή. Ένοπλες συμμορίες έχουν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσα της χώρας, Πορτ-ο-Πρενς, σε μια σύγκρουση που έχει αναγκάσει περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει οδηγήσει τον πληθυσμό σε πείνα στα επίπεδα λιμού. Οι ταξιδιώτες προειδοποιούνται να μην επισκέπτονται τη χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων λόγω του κινδύνου απαγωγών, εγκλημάτων, τρομοκρατικής δραστηριότητας και πολιτικών αναταραχών.

