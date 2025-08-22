ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε ατάκες για τους ΑΕΛίστες, τον Κωστή και… τον Νατέλ ο Τραμετσάνι

Ευδιάθετος ήταν ο προπονητής της ΑΕΛ, Πάολο Τραμετσάνι, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ολυμπιακού.

Για τη νίκη: «Κάθε έναρξη είναι δύσκολη, δεν παίζει ρόλο τι παιχνίδι είναι. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δείξαμε σεβασμό στον αντίπαλο μας και στον προπονητή τον Γιώργο που δουλέψαμε μαζί. Είμαστε ευχαριστημένοι που νικήσαμε μπροστά σε αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι οπαδοί μας. Η ομάδα είναι 100% έτοιμη αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Κάναμε θυσίες στο πρώτο παιχνίδι και στις δύσκολες στιγμές πρέπει να λειτουργούμε σαν οικογένεια. Είναι προνόμιο να εκπροσωπούμε την ΑΕΛ με αυτούς τους οπαδούς. Το ένα γκολ προήλθε από αυτούς από την δύναμη τους, ακόμα και στο πέναλτι που απέκρουσε ο Μπράγκα συνέβαλαν».

Για τη δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Κωστή, για τον ίδιο (διαβάστε εδώ): «Είναι φίλος μου, δουλέψαμε μαζί πριν έξι χρόνια, με βοήθησε πολύ. Θα τον βγάλω για φαγητό, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια».

Αν ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός: «Για τις μεταγραφές, θα δούμε, ίσως αποχωρήσουν κάποιοι».

Για τον Νατέλ: «Δεν θα του κάνω έκπτωση, θα πρέπει να μου δώσει πίσω διπλάσια από αυτά που μου έδωσε την πρώτη φορά. Είμαστε ομάδα που δεν χρειάζεται τον σταρ, δείξαμε το πνεύμα και έτσι θα πορευθούμε. Αν ο Νατέλ μου δώσει το 100% θα είναι σημαντικός για την ομάδα».

Διαβαστε ακομη