Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

Το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΛ για τον Πάολο Τραμετσάνι έμελλε να είναι απέναντι σε ένα παλιό γνωστό του.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κωστή, τον οποίο είχε διαδεχθεί στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, όπου ο Ελλαδίτης είχε υπηρετήσει ως υπηρεσιακός τη σεζόν 2018-19, μετά το διαζύγιο με τον Μπρούνο Μπλαλταζάρ και μέχρι την ανακοίνωση του Ιταλού τεχνικού. Μάλιστα, ο Κωστή είχε παραμείνει στο προπονητικό επιτελείο και μετά την έλευση του Τραμετσάνι.

Ο Κωστή πλέον βρίσκεται στον Ολυμπιακό τον οποίο ανέβασε στα μεγάλα σαλόνια και προπονεί για πρώτη φορά από την αρχή ομάδα στην Α’ κατηγορία.

Οι δυο τους χαιρετίστηκαν πριν από την έναρξη του πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.