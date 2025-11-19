Έχει να χάσει σε τέσσερις αγώνες (μία νίκη, τρεις ισοπαλίες) και αυτό τόνωσε την αυτοπεποίθηση. Σε αυτές τις δέκα ωστόσο αγωνιστικές, είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει συγκέντρωση στα αρχικά στάδια των αγώνων της. «Κοιμάται»… όρθια, αφού τόσο στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο του α΄ μέρους (0-15) όσο και σε αυτό του β΄ μέρους (46-60), δέχεται γκολ και δεν σκοράρει. Συγκεκριμένα, δέχθηκε τρία και τέσσερα αντίστοιχα με αποτέλεσμα να «τρέχει» συνέχεια τον αντίπαλο και να μην μπορεί έτσι να πανηγυρίσει νίκες. Πέτυχε μία (επί Ε.Ν. Ύψωνα) και αυτή γιατί πολύ απλά διατήρησε το μηδέν στην άμυνά της.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια προφανώς και το επισήμανε στους παίκτες του και τους περιμένει να είναι προσηλωμένοι. Την Κυριακή η «Κυρία» εκστρατεύσει στο Παραλίμνι για να παίξει με την Ένωση, σε ένα παιχνίδι που το διπλό αποτελεί μονόδρομο.