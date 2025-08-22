«Πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα – Στολίδι για το κυπριακό ποδόσφαιρο ο Πάολο»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Κωστή, μετά την ήττα από την ΑΕΛ στην πρεμιέρα.

«Εύχομαι καλή αρχή σε όλους. Δυστυχώς δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα. Θέλω να καλωσορίσω στην Κύπρο τον φίλο μου τον Πάολο (σ.σ. Τραμετσάνι, προπονητής της ΑΕΛ), πιστεύω θα είναι ένα στολίδι στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Αρχίσαμε καλά, είχαμε δύο ευκαιρίες αλλά δυστυχώς διαπιστώσαμε την διαφορά της β’ με την α’ κατηγορία και ότι οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. Πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα.

Είπαμε ότι αν βάζαμε ένα γκολ θα μπαίναμε στο παιχνίδι. Δεν μειώσαμε στην φάση του πέναλτι και μοιραία ήρθε η ήττα. Η ομάδα το πίστεψε, προσπάθησε να εφαρμόσει το πλάνο, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ τους λιγοστούς φιλάθλους που ήρθαν και μας συμπαραστάθηκαν»