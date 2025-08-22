Ακούνε Αυστρία οι Ομονοιάτες και ξυπνούν άσχημες μνήμες

Δεν μπορεί να... στραυρώσει νίκη στην Αυστρία η Ομόνοια αφού και στην 5η της παρουσία, ήπιε το πικρό ποτήρι της ήττας, χάνοντας με 2-1 από τη Βόλφσμπέργκερ.

Το 1989 έχασε από τη Ζβαρόφσκι Τιρόλ (6-0), το 1998 από τη Ραπίντ Βιέννης (2-0), το 2010 και 2011 ηττήθηκε από τη Σάλτσμπουργκ με 4-1 και 1-0 αντίστοιχα. Σε όλες γνώρισε και τον αποκλεισμό.

Πρώτη φορά θα παίξει... ρέστα στο σπίτι της για πρόκριση. Και με τη δυναμική του κόσμου της, μπορεί να φέρει τούμπα το σκορ και να βρεθεί στη League Phase του Conference League.

Χ.Χ