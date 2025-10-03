Ο πιο μικρός στα ευρωπαϊκά σαλόνια είναι Κύπριος και λέγεται Γερασίμου

Βραδιά… ορόσημο για την ΑΕΚ Λάρνακας και τον Γερασίμου! Η κυπριακή ομάδα δεν εντυπωσίασε μόνο με το ευρύ 4-0 επί της Άλκμααρ στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa Conference League, αλλά κατέγραψε και μια ιστορική, χρυσή σελίδα στον ευρωπαϊκό χάρτη του ποδοσφαίρου.

Στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ιδιακέθ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Δαυίδ Γερασίμου, δίνοντάς του το βάπτισμα του πυρός σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο νεαρός άσος, μόλις 15 ετών και 335 ημερών, έγινε επίσημα ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία.

Ο Γερασίμου όχι μόνο φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά με την είσοδό του έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ξεπερνώντας ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί πολύ στον χώρο του ποδοσφαίρου για την ηλικία τους.

Οι νεότεροι παίκτες στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA: