Σε αυτή την ομάδα της Κύπρου στέλνει με 83% τo transfermarkt τον Στέφαν Ντράζιτς!

O Στέφαν Ντράζιτς σκόραρε στο τελευταίο φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Ένωση, όμως όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι μέσα στους παίκτες που δεν φαίνεται να υπολογίζει ο Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Σέρβος επιθετικός ακούγεται για κάποιες ομάδες, όμως το transfermarkt που είναι ιστοσελίδα που εξειδικεύεται σε μεταγραφές, τον στέλνει κατά 83% στην ΑΕΛ.

Αν αυτό ισχύει, θα μας το δείξει ο χρόνος. Πάντως είναι ένα αρκετό υψηλό ποσοστό.

