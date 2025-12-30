Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 3
22:15 Άρσεναλ - Άστον Βίλα
Cytavision 4
21:30 Tσέλσι - Μπόρνμουθ
Cytavision 5
21:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Έβερτον
Cytavision 6
21:30 Μπέρνλι - Νιούκασλ
Cytavision 7
22:15 Μάντσεστερ Γ. - Γουλβς
Cytavision 8
21:30 Γουέστ Χαμ - Μπράιτον
Νοvasports 2
19:15 Μπάσκετ: Mπουργκ-Πανιώνιος
Νοvasports 3
21:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Παρτιζάν
Νοvasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρσελόνα - Μονακό
Νοvasports 6
21:05 Μπάσκετ: Xάποελ Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις
Νοvasports Prime
20:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα - Άρης
Νοvasports Εxtra 1
21:15 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Παρί
Cablenet Sport 3
22:00 Μπάσκετ: Μούρθια – Ρεάλ