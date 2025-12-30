Νατάσα Λάππα: «Το 2025 με έκανε πιο δυνατή, αγωνιστικά και πνευματικά»

Η Νατάσα Λάππα, 24χρονη ιστιοπλόος της κατηγορίας IQFOIL έχοντας ήδη συμμετοχή σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνει τον απολογισμό της φετινής αγωνιστικής της χρονιάς, που ήταν η καλύτερη της καριέρας της. «Το 2025 ήταν μια χρονιά με αρκετές δυσκολίες αλλά και μεγάλη εξέλιξη για μένα. Είχε τραυματισμούς, δύο εγχειρήσεις και μια απαιτητική επιστροφή, αλλά τελικά μου έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και αυτοπεποίθηση» αναφέρει η Λάππα.

Για τη Νατάσα, το 2025 ξεκίνησε από τη Σαρδηνία, με το πρώτο προπονητικό καμπ της χρονιάς. Πλέον, για την ίδια, τον προπονητή της και τις συναθλήτριές της, η Σαρδηνία αποτελεί τη βάση τους, αφού έχουν πραγματοποιήσει συνολικά έξι προπονητικά καμπ για το 2026. Μάλιστα για το πρώτο αναχωρεί στις 2 Ιανουαρίου.

Η Λάππα, λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια της προπόνησης, χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στο κόκκαλο του πέλματός της, τον Οκτώβριο. «Ο γιατρός αρχικά μου είπε ότι θα μπορούσε να θρέψει από μόνο του, αλλά αυτό θα σήμαινε 2–3 μήνες εκτός θάλασσας. Εκείνη την περίοδο όμως είχα μπροστά μου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε έναν μήνα και δεν ήθελα να το χάσω», συμπλήρωσε η Κύπρια αθλήτρια. Με το χειρουργείο, ο χρόνος αποχής της ήταν ένας μήνας εκτός θάλασσας, ενώ της επιτρεπόταν σε αυτό το διάστημα η προπόνηση στο γυμναστήριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό χωρίς προπόνηση στο νερό και χωρίς πίεση για αποτέλεσμα. «Κατάφερα να πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας μου σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με κάποιες κούρσες μάλιστα μέσα στην τριάδα», ανέφερε η 24χρονη αθλήτρια.

Αγωνιστικά, η Λάππα ξεχωρίζει την παρουσία της στο Παγκόσμιο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Πανευρωπαϊκό κατετάγη στην 20ή θέση, με τρία πλασαρίσματα στο Top 3 σε κούρσες σλάλομ, αλλά και δύο ακόμη στο Top 10, που επιβεβαιώνουν τη σκληρή της δουλειά. Την καλύτερη θέση της καριέρας της κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου πήρε την 35η θέση ανάμεσα σε 79 αθλήτριες από όλο τον κόσμο. «Πέρα όμως από οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αυτό που κρατάω είναι ότι, παρά τις δυσκολίες και τους τραυματισμούς, αυτή η χρονιά μου έδειξε πως ανέβηκα σε πιο υψηλό επίπεδο και με δυνάμωσε. Το 2025 ήταν μια χρονιά που με έκανε πιο δυνατή, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Η δουλειά που έγινε στην Ιταλία φαίνεται ξεκάθαρα στην εξέλιξή μου τον τελευταίο χρόνο», ανέφερε η Κύπρια windsurfer του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025 υποβλήθηκε σε άλλη μια χειρουργική επέμβαση, στο γόνατο, για να επιλύσει οριστικά χρόνιο πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε μετά το «Παρίσι 2024».

Κύριος στόχος της για το 2026 είναι να παρουσιαστεί πιο δυνατή, πιο ώριμη και απόλυτα έτοιμη για τις απαιτήσεις της αγωνιστικής χρονιάς, όπου ξεχωρίζουν το Παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και οι Μεσογειακοί Αγώνες.

Κλείνοντας, η Νατάσα δεν παραλείπει να ευχαριστήσει όσους είναι δίπλα της σε αυτό το μεγάλο, απαιτητικό και δαπανηρό ταξίδι «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι δίπλα μου – και δεν είναι λίγοι. Ξεκινώ από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που με στηρίζει μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, την Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, καθώς επίσης από τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών ‘Beyond the Medal’ του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και ‘Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028’ αλλά και την ΟΠΑΠ Κύπρου».