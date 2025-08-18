Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ γκολ μετά 10 χρόνια στην Ligue 1

Mόλις 17 γκολ σημειώθηκαν την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1 με μέσο όρο 1,9 γκολ ανά αγώνα, το χαμηλότερο σύνολο που έχει καταγραφεί από τη σεζόν 2015-16, σύμφωνα με την Opta.

Εκείνη τη σεζόν, οι σύλλογοι του γαλλικού πρωταθλήματος σημείωσαν τον ίδιο αριθμό γκολ, 17, αλλά ήταν 20 στην πρώτη κατηγορία, σε σύγκριση με 18 φέτος. Αυτό έδωσε μέσο όρο 1,7 γκολ ανά αγώνα, όπως αναφέρει το RMC.

Ενώ η Ligue 1, μπορεί να καυχηθεί ότι ξεκίνησε τη σεζόν χωρίς ισοπαλίες 0-0, τα χαμηλά σκορ κυριάρχησαν, με επτά αγώνες να λήγουν με 1-0 από τους εννέα αγώνες που διεξήχθησαν.

Ξεχώρισε η ισοπαλία 3-3 της Μπρεστ με τη Χάρβη, ενώ μόνο η Μονακό σκόραρε επίσης τρία γκολ σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική, με νίκη 3-1 επί της Χάβρης.