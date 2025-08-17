Το τερμάτισε ο Ριτσάρλισον μετά τη γκολάρα που έβαλε-Ανέβασε φωτογραφία του ως... Ρονάλντο

Το γκολ της αγωνιστικής πέτυχε ο Ριτσάρλισον με τρομερό γυριστό σουτ στη νίκη της Τότεναμ επί της Μπέρνλι. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που σκόραρε δις στο 3-0 της ομάδας του, μάλλον το... παράκανε με τους πανηγυρισμούς.

Κι αυτό γιατί λίγες ώρες μετά το ματς ανέβασε στο Instagram ένα story με μια «πειραγμένη» φωτογραφία του που τον παρουσιάζει με το ιδιαίτερο κούρεμα που είχε ο Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 2002, όταν η Βραζιλία κατέκτησε το τελευταίο της Μουντιάλ.

«Άρα μένει λιγότερος από ένας χρόνος μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ο Ριτσάρλισον.