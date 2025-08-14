Mαζί έγραψαν ιστορία στον Άρη, αλλά τώρα το συναπάντημά τους έχει φόντο τ΄ αστέρια!

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι το τελευταίο εμπόδιο για την Πάφος FC στον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Oι μάχες είναι προγραμματισμένες για τις 22 και 29 Αυγούστου, πρώτα στο Βελιγράδι και έπειτα στη Λεμεσό.

Θα δοθούν πολλές μάχες και θα πέσουν κορμιά για την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και ένα ζευγάρι παικτών που θα είναι στο επίκεντρο είναι αυτό του Κώστα Πηλέα με τον Σιάβι Μπαμπίκα. Ο πρώτος είναι η απόκαλυψη της Πάφου, έχοντας πάρει φανέλα βασικού και στα τέσσερα ματς. Ο δεύτερος αποκτήθηκε από την Τουλούζ και ήδη μπήκε στην... εξίσωση. Μαζί οι δύο, έγραψαν Ιστορία στον Άρη Λεμεσού αφού ήταν συμπαίκτες τη σεζόν της κατάκτησης του πρωταθλήματος (2022-23).

Τώρα όμως είναι αντιπάλοι και μάλιστα σε 180 λεπτά ή και παραπάνω, θα τα... πουν πολλές φορές αφού ο μεν είναι αριστερός μπακ και ο δε, δεξιός ακραίος επιθετικός.

Κρίστοφερ