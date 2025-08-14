ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mαζί έγραψαν ιστορία στον Άρη, αλλά τώρα το συναπάντημά τους έχει φόντο τ΄ αστέρια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mαζί έγραψαν ιστορία στον Άρη, αλλά τώρα το συναπάντημά τους έχει φόντο τ΄ αστέρια!

Το ενδιαφέρον ζευγάρι παικτών στο Πάφος FC - Eρυθρός Αστέρας.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι το τελευταίο εμπόδιο για την Πάφος FC στον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Oι μάχες είναι προγραμματισμένες για τις 22 και 29 Αυγούστου, πρώτα στο Βελιγράδι και έπειτα στη Λεμεσό.

Θα δοθούν πολλές μάχες και θα πέσουν κορμιά για την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 

Και ένα ζευγάρι παικτών που θα είναι στο επίκεντρο είναι αυτό του Κώστα Πηλέα με τον Σιάβι Μπαμπίκα. Ο πρώτος είναι η απόκαλυψη της Πάφου, έχοντας πάρει φανέλα βασικού και στα τέσσερα ματς. Ο δεύτερος αποκτήθηκε από την Τουλούζ και ήδη μπήκε στην... εξίσωση. Μαζί οι δύο, έγραψαν Ιστορία στον Άρη Λεμεσού αφού ήταν συμπαίκτες τη σεζόν της κατάκτησης του πρωταθλήματος (2022-23).

Τώρα όμως είναι αντιπάλοι και μάλιστα σε 180 λεπτά ή και παραπάνω, θα τα... πουν πολλές φορές αφού ο μεν είναι αριστερός μπακ και ο δε, δεξιός ακραίος επιθετικός.

Κρίστοφερ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφοπλιστικός Λουίς Ενρίκε: «Πιστεύεις το αξίζαμε; Το ποδόσφαιρο είναι άδικο και απρόβλεπτο»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτούς δεν υπολογίζει ο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Mαζί έγραψαν ιστορία στον Άρη, αλλά τώρα το συναπάντημά τους έχει φόντο τ΄ αστέρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: «Να προστατεύσουμε όλοι την ομάδα, να μην πάθουμε νέα ζημιά»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έτοιμος να τελειώσει τη μεταγραφή του Ντάβιντε Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ανυπομονεί για το FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο ο Μπόλντγουιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ταμείο θα «φουσκώσει» περισσότερο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Προς διαζύγιο με Ανόρθωση και νέα ποδοσφαιρική στέγη για Σπόλιαριτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεχειλίζει από ταλέντο ο νέος ΑΠΟΕΛ (Νέο τεστ με Εθνικό)

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Κουτσουρεμένη» πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με... ασπίδα για ευρωπαϊκούς ομίλους (η πιθανή ενδεκάδα)

ΑΕΚ

|

Category image

Στον Εθνικό ο Σέχας!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παπαγεωργίου: Έφυγε από τη Νέα Σαλαμίνα με το... στυλό στο χέρι

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη