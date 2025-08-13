League Phase σημαίνει κι άλλοι... Νταβίντ Λουίζ;

Κακά τα ψέματα, είναι άλλο το επίπεδο της League Phase του Champions League από τις υπόλοιπες δύο διοργανώσεις. Η Πάφος είναι δύο ματς μακριά από το να γράψει (ξανά) ιστορία. Ήδη μπήκαν πολλά εκατομμύρια στα ταμεία της ομάδας. Εάν καταφέρει να περάσει στη τελική φάση, θα εξασφαλίσει ακόμα περισσότερα και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως ΔΕΝ θα φέρει κι άλλους παικταράδες. Έτσι κι αλλιώς για να μπορέσει μία κυπριακή ομάδα να παίξει σε διπλό και τριπλό ταμπλό, χρειάζεται μεγάλο ρόστερ. Πόσο μάλλον όταν η μία διοργάνωση είναι το Champions League.