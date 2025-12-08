ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή στον Μπάρτον για προσβλητικές αναρτήσεις στα social media

Συνεχίζει να προκαλεί με τον ιδιαίτερο του χαρακτήρα ο άγγλος.

Ο 43χρονος Βρετανός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής Τζόι Μπάρτον, καταδικάστηκε σήμερα (8/12) από δικαστήριο του Λίβερπουλ σε έξι μήνες φυλάκιση, με αναστολή 18 μηνών, για την αποστολή προσβλητικών αναρτήσεων στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης σε δύο πρώην παίκτες και έναν παρουσιαστή.

Πρόκειται για αναρτήσεις  και μηνύματα που έστειλε στην πρώην διεθνή ομάδα της Αγγλίας Ένι Αλούκο, στην πρώην παίκτρια που έγινε σχολιαστής Λούσι Γουόρντ και στον παρουσιαστή του BBC Τζέρεμι Βάιν στις αρχές του 2024.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα μηνύματα που έστειλε ο Μπάρτον, ο οποίος έπαιξε για συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η ΚΠΡ και  ήταν προπονητής σε Φλίτγουντ Τάουν και Μπρίστολ Ρόβερς, «ξεπέρασαν τα όρια μεταξύ ελευθερίας του λόγου και εγκλήματος».

Ο Μπάρτον υποστήριξε ότι οι αναρτήσεις του ήταν προκλητικές ή είχαν σκοπό να «αστειευτούν» και δεν είχαν σκοπό να προκαλέσουν δυσφορία ή άγχος.

Ο δικαστής Άντριου Μενάρι δήλωσε ότι οι αναρτήσεις του Μπάρτον ήταν «προφανώς κατάφωρα προσβλητικές», περιγράφοντας τις αναρτήσεις για τον Αλούκο ως «επιδεινωμένες από εχθρότητα που βασίζεται στη φυλή».

Στον Μπάρτον επιβλήθηκε περιοριστική εντολή που του απαγορεύει να επικοινωνεί με την Αλούκο, τον Γουόρντ και τον Βάιν. Θα πρέπει επίσης να εκτελεί άμισθη εργασία στην κοινότητα.

