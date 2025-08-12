Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

Ένα από τα αξιοσημείωτα του χθεσινού φιλικού της Ανόρθωσης από το χθεσινό φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ ήταν η ολιγόλεπτη συμμετοχή του Σπόλιαριτς. Ο Χοακίν Γκόμεθ πέρασε τον ποδοσφαιριστή στο 78’ και μέχρι το 85’ τον πέρασε ξανά εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η εξήγηση που έδωσε ο Ισπανός τεχνικός της «Κυρίας» μετά το τέλος του αγώνα ήταν η εξής: «Είναι καθαρό για όλους. Είτε παίζεις 5 λεπτά, είτε 10 και φοράς αυτό το σήμα πρέπει να παίξεις στα σωστά στάνταρ. Είμαι ειλικρινής. Ο Στέφανος, ο Μιχάλης Ιωάννου, ο Αμποάγκιε και ο Ροντρίγκες έκαναν πολύ καλή δουλειά στο κέντρο και πρέπει και οι υπόλοιποι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Μπορώ να καταλάβω πως κάτι δεν θα γίνει καλύτερο. Αν παίξεις 20 λεπτά και δεν είναι η μέρα σου δεν θα το κάνω χειρότερο για σένα. Θα βάλω κάποιον που είναι παραγωγικός».

Για το πιο πάνω ρωτήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, στις δηλώσεις της στον Super Sport FM (διαβάστε ΕΔΩ), ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά είναι θέματα του προπονητή: «Ήταν μια επιλογή του προπονητή, δεν μπορώ να σχολιάσω».