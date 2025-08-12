ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

Ένα από τα αξιοσημείωτα του χθεσινού φιλικού της Ανόρθωσης από το χθεσινό φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ ήταν η ολιγόλεπτη συμμετοχή του Σπόλιαριτς. Ο Χοακίν Γκόμεθ πέρασε τον ποδοσφαιριστή στο 78’ και μέχρι το 85’ τον πέρασε ξανά εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η εξήγηση που έδωσε ο Ισπανός τεχνικός της «Κυρίας» μετά το τέλος του αγώνα ήταν η εξής: «Είναι καθαρό για όλους. Είτε παίζεις 5 λεπτά, είτε 10 και φοράς αυτό το σήμα πρέπει να παίξεις στα σωστά στάνταρ. Είμαι ειλικρινής. Ο Στέφανος, ο Μιχάλης Ιωάννου, ο Αμποάγκιε και ο Ροντρίγκες έκαναν πολύ καλή δουλειά στο κέντρο και πρέπει και οι υπόλοιποι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Μπορώ να καταλάβω πως κάτι δεν θα γίνει καλύτερο. Αν παίξεις 20 λεπτά και δεν είναι η μέρα σου δεν θα το κάνω χειρότερο για σένα. Θα βάλω κάποιον που είναι παραγωγικός».

Για το πιο πάνω ρωτήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, στις δηλώσεις της στον Super Sport FM (διαβάστε ΕΔΩ), ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά είναι θέματα του προπονητή: «Ήταν μια επιλογή του προπονητή, δεν μπορώ να σχολιάσω».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντύνεται στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025 το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι τελευταίες... διορθώσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Πώς εξελίσσεται το θέμα με τον Σαρφό μετά το μπλόκο - «Είχε θέματα και σε ΑΠΟΕΛ και σε Ολυμπιακό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο μέσω του OMONOIA Foundation στο Charity Idols!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστολή «Ισότητας» προς τον Αρχηγό Αστυνομίας: Ζητούν απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Category image

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τρέλανέ μας ξανά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποκλεισμός από το Σινσινάτι για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ο ευρωπαϊκός αγώνας της Πάφου και τένις στο τηλεοπτικο μενού (12/08)

TV

|

Category image

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη