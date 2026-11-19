Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση του Σαββάτου (21/11, 19:30) με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει σήμερα την επιστροφή των τελευταίων διεθνών ποδοσφαιριστών, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές του, με τα προβλήματα τραυματισμών να παραμένουν στο προσκήνιο.

Η ολοκλήρωση των αγώνων των εθνικών ομάδων επιτρέπει πλέον στον Σέρβο τεχνικό να δουλέψει με σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ του, έστω κι αν απομένουν μόλις δύο προπονήσεις πριν από την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις.

Στα Σπάτα αναμένονται σήμερα οι Μπαρνάμπας Βάργκα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ραζβάν Μαρίν, οι οποίοι αγωνίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες την περασμένη Τρίτη και ταξίδεψαν την Τετάρτη για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Νωρίτερα είχαν ενσωματωθεί στις προπονήσεις οι Λάζαρος Ρότα, Σταύρος Πήλιος, Δημήτρης Καλοσκάμης, Γιόβιτς και Μάγερ, ενώ ήδη στην Αθήνα βρίσκεται και ο Μιλάν Βιτάλις. Ο Ούγγρος μέσος είχε επιστρέψει πριν από τον συμπατριώτη του, Μπαρνάμπας Βάργκα, καθώς ήταν τιμωρημένος με κάρτες και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην τελευταία αναμέτρηση της εθνικής Ουγγαρίας με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Με την επιστροφή και των τριών τελευταίων διεθνών, το απουσιολόγιο της ΑΕΚ θα αδειάσει από ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν με τις εθνικές τους ομάδες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νίκολιτς θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τον Κάαν Καϊρίνεν, ο οποίος επέστρεψε από τη Φινλανδία με ενοχλήσεις, χωρίς να έχει αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που ο Ραζβάν Μαρίν είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι της Νίκαιας. Ενδεχόμενη απουσία και του Καϊρίνεν θα περιορίσει τις επιλογές του Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή, αναγκάζοντάς τον να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις.

Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα των Ζίνι, Ζοάο Μάριο και Αλεξίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα τραυματισμών. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει τις τελευταίες πληροφορίες πριν καταλήξει στις αποφάσεις του.

sport-fm.gr