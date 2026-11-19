Με την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Κηφισιά στην Τούμπα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την επανέναρξη της Stoiximan Super League, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Αλέσιο Λίσι περιμένει σημαντικές επιστροφές μέσα στον Δεκέμβριο, την ώρα που στον «Δικέφαλο του Βορρά» έχει αρχίσει η συζήτηση και για τις κινήσεις που ενδέχεται να γίνουν στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται εκτός δράσης, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση των επιλογών του Ιταλού προπονητή.

Ένα από τα τελευταία προβλήματα αφορά τον Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν, στην προσπάθειά του να εκτελέσει ένα κόρνερ. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την απουσία του διαφέρουν, καθώς γίνεται λόγος για διάστημα από περίπου δύο εβδομάδες έως έναν μήνα, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του. Σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα προλάβει και το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ, γεγονός που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στα αμυντικά πλάνα του Λίσι.

Αντίθετα, στα ευχάριστα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και έχει τεθεί ξανά στη διάθεση του προπονητή του. Η παρουσία του προσφέρει μία επιπλέον επιλογή στο κέντρο της άμυνας ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Δημήτρης Μοναστηρλής αναμένεται να χρειαστεί περίπου 20 ημέρες για να ξεπεράσει τη θλάση που υπέστη, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα τοποθετείται και η επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα, ενώ ανάλογη είναι η εκτίμηση για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο τελευταίος έχει ήδη συμπληρώσει δύο εβδομάδες απουσίας λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με την αρχική πρόβλεψη των γιατρών να κάνει λόγο για τέσσερις έως έξι εβδομάδες αποθεραπείας.

Περισσότερο χρόνο θα χρειαστούν οι Γίρι Παβλένκα, Άλι και Σουαλιό Μεϊτέ, για τους οποίους οι εκτιμήσεις τοποθετούν την επιστροφή τους προς τα τέλη Δεκεμβρίου. Πρόκειται για απουσίες που περιορίζουν τις διαθέσιμες λύσεις του Λίσι, ειδικά από τη στιγμή που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα συνεχιστούν με υψηλή συχνότητα μέχρι το τέλος του έτους.

Την ίδια ώρα, στον ΠΑΟΚ έχουν αρχίσει να εξετάζουν και τις ανάγκες του ρόστερ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Παρότι η προτεραιότητα παραμένει το πρωτάθλημα και οι υπόλοιπες αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες αναμένεται να γίνει αξιολόγηση.

Η πρώτη αφορά την επίθεση. Ο Αλέσιο Λίσι δείχνει να προτιμά τη χρησιμοποίηση δύο επιθετικών, κάτι που δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις ως προς το βάθος του ρόστερ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διαθέτει τρεις ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη θέση και, εφόσον ο Ιταλός αποφασίσει να συνεχίσει με σύστημα δύο φορ, δεν αποκλείεται να προκύψει ανάγκη για μία ακόμη προσθήκη.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ήδη η σκέψη για ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν η κίνηση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο ή το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως φαίνεται να προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου ο Λίσι έχει αναγκαστεί να αναζητήσει εσωτερικές λύσεις. Το ερώτημα είναι εάν θα συνεχίσει με τις υπάρχουσες επιλογές ή εάν θα ζητήσει την απόκτηση ποδοσφαιριστή που θα καλύψει τη συγκεκριμένη θέση.

sport-fm.gr