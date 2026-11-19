Με αρκετά προβλήματα, κυρίως στη μεσαία γραμμή, συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες, να αξιολογήσει την κατάσταση των διεθνών που επιστρέφουν και να πάρει σημαντικές αποφάσεις μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Μίλαν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους «ερυθρόλευκους» εντοπίζεται στον άξονα, όπου ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα ήρθε να προστεθεί στην ήδη σημαντική απουσία του Σαντιάγκο Έσε. Ο Κολομβιανός μέσος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με τη Χιλή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάκωση ή διάταση.

Παρότι τα αρχικά ιατρικά ευρήματα δεν έδειξαν ρήξη χιαστού ή πρόβλημα στον μηνίσκο, στον Ολυμπιακό περιμένουν την επιστροφή του στην Ελλάδα, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού. Μέχρι τότε, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί σοβαρό πονοκέφαλο στον Αλγουαθίλ, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές στη μεσαία γραμμή είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένες. Με τον Έσε να συνεχίζει την αποκατάστασή του και τον Πουέρτα να βρίσκεται στα «πιτς», ο Βάσκος τεχνικός αναζητά λύσεις για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πάρει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, έχοντας αγωνιστεί για λίγα λεπτά απέναντι στη Μαρσέιγ. Ο Αργεντινός μέσος αποτελεί μία επιλογή για το πρωτάθλημα, σε μία περίοδο που η ομάδα χρειάζεται περισσότερες λύσεις στον άξονα.

Ωστόσο, τα δεδομένα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για την αναμέτρηση με τη Μίλαν στο Φάληρο, καθώς ο Σιπιόνι δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League.

Αυτό σημαίνει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο Ρέμο Φρόιλερ είναι ο μοναδικός διαθέσιμος καθαρόαιμος μέσος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη με τους τραυματίες, ο Αλγουαθίλ θα χρειαστεί να προχωρήσει σε εσωτερικές αλλαγές, με τον Τσικίνιο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αγωνιστεί δίπλα στον Φρόιλερ. Μία ακόμη επιλογή που εξετάζεται είναι εκείνη του Σα, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν παράλληλα και την επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του και προσπαθεί να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα. Η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά, με τον Αλγουαθίλ να γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αργεντινού για την ισορροπία της ομάδας.

Στο μεταξύ, οι προπονήσεις στου Ρέντη συνεχίζονται σε υψηλότερους ρυθμούς, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει έμφαση τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην τακτική. Στο τελευταίο πρόγραμμα υπήρξαν ασκήσεις τακτικής και τελειώματα φάσεων, ενώ καταγράφηκαν και νέες επιστροφές διεθνών, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρέμο Φρόιλερ.

Το βασικό ζήτημα για τον προπονητή των Πειραιωτών είναι ότι θα έχει στη διάθεσή του μόλις δύο κανονικές προπονήσεις με ολόκληρο το γκρουπ, την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν από την αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να διαπιστώσει ποιοι επέστρεψαν σε καλή κατάσταση από τις εθνικές τους ομάδες, ποιοι χρειάζονται διαχείριση και ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός επίσημου αγώνα.

Για τον λόγο αυτό, οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την ενδεκάδα αναμένεται να ληφθούν την τελευταία στιγμή. Ο Αλγουαθίλ δεν θέλει να πάρει βιαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχουν ζητήματα τραυματισμών και αρκετοί ποδοσφαιριστές επιστρέφουν έχοντας επιβαρυνθεί από συνεχόμενα παιχνίδια.

sport-fm.gr