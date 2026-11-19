Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Επέστρεψαν οι διεθνείς στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου κι έτσι ο Μπεργκ βρίσκεται σε διαδικασία διαχείρισης και... πλάνων, ώστε η ομάδα του να βγάλει εις πέρας την αποστολή της.

Τα νεότερα που προκύπτουν για τους Νεγκό, Μπάλκοβετς και Κακουλλή είναι πως προπονούνται κανονικά καθώς άφησαν πίσω τον τραυματισμό που τους ταλαιπώρησε. Ωστόσο, ο Νορβηγός τεχνικός θα αποφασίσει αν είναι σε θέση να βοηθήσουν ώστε να τους συμπεριλάβει στην αποστολή. Ανάλογα με τις προπονήσεις που έχασαν και τη φυσική τους κατάσταση.

Απ' εκεί και πέρα, η προπώληση βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα και αναμένεται πως θα σημειωθεί sold out. Τέλος, προ ημερών έκλεισε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στον αριθμό των 11.148 ο οποίος αποτελεί ρεκόρ καθώς ο προηγούμενος αριθμός σταμάτησε στα 11004 το 2024.