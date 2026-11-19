Επιστροφή στις επιτυχίες είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στο Κολόσσι, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, όπου ο Απόλλωνας θα υποδεχθεί την Ομόνοια 29Μ. Στην ομάδα της Λεμεσού ευελπιστούν πως οι επιστροφές ποδοσφαιριστών και η διακοπή θα αποτελέσουν θετικούς παράγοντες για τον Λοσάδα καθώς δεν υπάρχει… χρόνος για νέο πισωγύρισμα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο αγωνιστικό αλλά και στη μεταγραφική Ιανουαρίου (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ και τη διακοπή: «Σίγουρα ήταν αρκετά ωφέλιμη, είχαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν παροπλισμένοι. Από 'κει και πέρα δεν μπορείς να γνωρίζεις πως θα παρουσιαστείς μετά από κάθε διακοπή. Προερχόμαστε από το κακό παιχνίδι με τον Ολυπιακό και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε».

«Νομίζω οι σημαντικές προπονήσεις είναι αύριο και το Σάββατο. Οι περισσότεροι ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα προπονήσεων, ευχόμαστε και ελπίζουμε να μπορεί ο κ. Λοσάδα να ετοιμάσει την ομάδα με όλους τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά, είτε από τιμωρίες είτε από τραυματισμούς και ευελπιστούμε ότι από δω και πέρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Η πίεση είναι καθημερινό φαινόμενο στον Απόλλωνα, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να στέκεσαι στο παρελθόν αλλά σε αυτά που ακολουθούν και για εμάς είναι μόνο ένας ο στόχος».

Για τη δυσκολία του αγώνα: «Για να μπορέσουμε να έχουμε αυξημένες πιθανότητες, πρέπει να διατηρήσουμε το μηδέν στην άμυνα. Επιθετικά αποδείξαμε ότι μπορούμε να σκοράορουμε με διάφορους τρόπους και πιστεύω ότι αν κρατήσουμε ανέπαφη την εστία μας θα έχουμε καλές πιθανότητες να νικήσουμε».

Για τους διεθνείς: «Είναι ευχάριστο να υπάρχουν αρκετοί διεθνείς στην ομάδα, αυτό δείχνει και την καλή ποιότητα κύπριων ποδοσφαιριστών που έχουμε. Για τον Μόργκαν είναι ευχάριστο, αλλά αυτό που προέχει είναι το πως τα πάει στη δική μας ομάδα».

Για τους τραυματισμούς: «Όλες οι ομάδες έχουν πολλούς τραυματισμούς, όχι μόνο στην Κύπρο. Θεωρώ ότι πιο ακριβά πληρώσαμε τις τιμωρίες παρά τους τραυματισμούς. Χάσαμε τέσσερις ποδοσφαιριστές για τιμωρίες σε σημαντικά παιχνίδια που μας κόστισαν. Οι τραηυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, θεωρώ όμως ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα».

Για τον Γκόλντσον: «Η αλήθεια είναι έτοιμος, όμως, είναι διαφορετικό να είσαι έτοιμος στην προπόνηση και διαφορετικό σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Άρα, νομίζω χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο».

Για τη μεταγραφική του Γενάρη: «Γνωρίζουμε αν έχουμε αδυναμίες ή όχι, υπάρχουν οι υπεύθυνοι που κάνουν την δουλειά τους. Θα πρέπει να δούμε την πορεία της ομάδας και θα δούμε πως θα πορευθούμε».