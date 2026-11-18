Θέλει καταπράσινο το ΓΣΠ η Ομόνοια για ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ανάρτηση των πρασίνων ενόψει του πρώτου φετινού Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Η Ομόνοια, ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών από προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με τις κερκίδες πράσινες, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει μαζικά το «παρών» του το ερχόμενο Σάββατο.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η λεζάντα:
Εικόνες που θέλουμε να δούμε το Σάββατο!
Εικόνες που θέλουμε να δούμε το Σάββατο! ⚪☘️🟢 https://t.co/RYKSo7LBc8— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) November 18, 2026