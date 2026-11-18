Η Ομόνοια, ανέβασε ένα κολάζ φωτογραφιών από προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με τις κερκίδες πράσινες, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει μαζικά το «παρών» του το ερχόμενο Σάββατο.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η λεζάντα:

Εικόνες που θέλουμε να δούμε το Σάββατο!