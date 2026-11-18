Δεν έλειπαν και τα… καλαθοσφαιρικά σχόλια από τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά το τέλος των δηλώσεων τους, ολοκληρώθηκαν με μια πιο χαλαρή αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στον αγώνα του Ολυμπιακού Πειραιώς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον οποίο παρακολούθησε την προηγούμενη ημέρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο Κύπριος Πρόεδρος «έφερε γούρι» στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για «το ματς της δεκαετίας».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας υπενθύμισε «τη δύναμη του αθλητισμού».

«Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.