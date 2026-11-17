Οι πράσινοι με αναρτήσεις στα ΜΚΔ δείχνουν πως το μυαλό τους είναι στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ και μόνο.

Μπορεί μετά την αναμέτρηση του Σαββάτου το ΓΣΠ, να ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με την Γιουβέντους, ωστόσο αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανό να αποπροσανατολίσει την ομάδα.

Άλλωστε μιλάμε για το νούμερο ένα παιχνίδι του κυπριακού πρωταθλήματος. Ένα ντέρμπι το οποίο στον νικητή δεν δίνει μονάχα τρεις βαθμούς.

Το τριφύλλι ανέβασε πρώτα την πιο κάτω εικόνα δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για το «αιώνιο»:

Ενώ στην συνέχεια παρουσίασε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από προηγούμενα παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ για το τι σημαίνει για τους ίδιους του παίκτες το ματς αυτό: