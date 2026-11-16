Ανοιχτό το «παράθυρο» για νέα διαβατήρια στην Εθνική
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΚΟΠ εξετάζει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο και να ενταχθούν στην Εθνική.
Μετά την προ μηνών κλήση και την ενσωμάτωση των Μάρκους Έντουαρντς και Νικόλα Τσαρούλλα στην Εθνική ομάδα, άνοιξε η όρεξη των ανθρώπων της ΚΟΠ.
Και καλά κάνουν οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας που αναζητούν διαρκώς νέους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Μιλώντας στο ΣΠΟΡ FM 95 ο πρόεδρος των εθνικών ομάδων Φώτης Φωτίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάρουν κυπριακό διαβατήριο και απάντησε:
«Ψάχνουμε συνεχώς ταλέντα που μπορούμε να εντάξουμε στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε και θα τα δούμε στο μέλλον».