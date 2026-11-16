Μετά την προ μηνών κλήση και την ενσωμάτωση των Μάρκους Έντουαρντς και Νικόλα Τσαρούλλα στην Εθνική ομάδα, άνοιξε η όρεξη των ανθρώπων της ΚΟΠ.

Και καλά κάνουν οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας που αναζητούν διαρκώς νέους παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μιλώντας στο ΣΠΟΡ FM 95 ο πρόεδρος των εθνικών ομάδων Φώτης Φωτίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάρουν κυπριακό διαβατήριο και απάντησε:

«Ψάχνουμε συνεχώς ταλέντα που μπορούμε να εντάξουμε στην εθνική ομάδα. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε και θα τα δούμε στο μέλλον».