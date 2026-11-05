Τα πρώτα... κερατάκια σε ευρωπαϊκούς ομίλους

Ο Ντιονί, μετά από όμορφη μπαλιά του Ανδρέου, άνοιξε με σουτ το σκορ για λογαριασμό της Ομόνοιας απέναντι στην Ναϊμέγκεν.

Είναι το πρώτο τέρμα του Γάλλου επιθετικού σε τέτοιο επίπεδο, σε League Phase μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σε αυτή την περίπτωση του Europa League.

Mε τους πράσινους είχε πετύχει άλλα δύο ευρωπαϊκά γκολ, στον τρίτο προκριματικό γύρο κόντρα στην Λίνκολν (1-0) και στα πλέι οφ κόντρα στην Σεντ Τρούιντεν (4-1).

Επίσης, είχε και δύο γκολ στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Champions League της σεζόν 2021-22, με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα κόντρα σε Καϊράτ (5-0) και Σέριφ (1-1).

Φυσικά, ο Ντιονί πανηγύρισε το τέρμα του με τον γνωστό πανηγυρισμό με τα... κερατάκια στο κεφάλι.