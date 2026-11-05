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Πω-πω μια γκολάρα και μετά... κίτρινη για πρόκληση!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πέτυχε φοβερό τέρμα κόντρα στην Τβέντε και ύστερα κιτρινίστηκε για... προκλητικό πανηγυρισμό

Στο 40' της αναμέτρησης στην Ολλανδία, η Πάφος FC πήρε προβάδισμα κόντρα στην Τβέντε.

Δράστης ο Λέλε που με μία βολίδα από μακριά έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Ντρόμελ, για να γίνει το 1-0 για την παφιακή ομάδα.

Μετά το τέρμα, ο πανηγυρισμός του θεωρήθηκε προκλητικός από τον διαιτητή που του έδειξε κίτρινη κάρτα.

Είναι το τρίτο τέρμα στην Ευρώπη για τον Λέλε, αφού σκόραρε και στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στη Σάλτσμπουργκ καθώς και στα πλέι οφ του Conference League απέναντι στην Ντίναμο Σίτι.

Συνολικά έφθασε τα εφτά τέρματα στην τρέχουσα περίοδο, μιας και πέτυχε το μοναδικό γκολ στον αγώνα του σούπερ καπ με την Ομόνοια, ενώ στο πρωτάθλημα σημείωσε δύο τέρματα επί της Ανόρθωσης και ένα σε βάρος του Απόλλωνα.

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