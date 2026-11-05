Μπεργκ: «Ήταν υψηλό το επίπεδο της ομάδας μας»

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν, το οποίο βρήκε την Ομόνοια να ηττάται με 3-1.

«Kάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν μόνο ότι προηγηθήκαμε αλλά βρήκαμε και άλλες ευκαιρίες». Για να προσθέσει: «Ήταν υψηλό το επίπεδο της ομάδας. Τιμωρηθήκαμε στο δεύτερο μέρος. Αυτό είναι το επίπεδο στην Ευρώπη. Πληρώνεις το κάθε λάθος. Αυτό ίσως να μην συμβαίνει στην Κύπρο αλλά στην Ευρώπη αυτό συμβαίνει. Οι παίκτες πρέπεοι να νιώθουν περήφανοι οι παίκτες. Στα τελευταία βρήκαν ευκαιρίες, εμείς κάναμε αλλαγές γιατί έπρεπε να σκεφτούμε και την Ανόρθωση.

Για την προοπτική πρόκρισης και αν υπάρχει ικανοποίηση, είπε: «Μου αρέσει πως παίζουμε αυτούς τους αγώνες. Έχουμε έξι βαθμούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον αλλά είμαι ευχαριστημένος για το πως προσεγγίζει η ομάδα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος».