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Χωρίς... ιδρώτα στην 16άδα του κυπέλλου η Ομόνοια 29ης Μαΐου

ΓΗΠΕΔΟ

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Με το πάσο της στην επόμενη φάση η Ομόνοια 29ης Μαΐου βγάζοντας εκτός συνέχειας την ΑΕΠ Πολεμιδιών με μεγάλο σκορ

Δεν είχε διάθεση για… περιπέτειες η Ομόνοια 29ης Μαΐου και με το ευρύ 6-2 πήρε την πρόκριση στους «16» του κυπέλλου Coca-Cola σε βάρος της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Έκαναν συνάμα και διαχείριση δυνάμεων ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Μία πρόκριση για την ομάδα του Φάτσιο Μπούις που ξεκαθάρισε από το α΄ μέρος, διάστημα που πέτυχε τρία γκολ. Την αρχή έκανε ο Τίρνεϊ στο 27΄, λίγα λεπτά αργότερα σκόραρε ο Φιάκας για να γίνει το 3-0 στο 45+1΄.

Στην επανάληψη, ο Βλαχομήτρος, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή σκόραρε άλλα δύο γκολ (50΄, 55΄) για να μειώσει ο Χαραλάμπους (58΄). Στο 65΄ ο Μοράις ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 6-1, για να διαμορφωθεί το τελικό 6-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γεωργίου.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Μαυραντώνης (46΄ Γραμματικάκης), Αριστοτέλους, Βύντρα, Ανδρέου, Σωτηρίου, Φιάκας, Τσουκαλάς, Παττίχης (46΄Αντωνίου), Μοράις (67΄ Γκρίκνοζ), Φερνάντες (46΄ Βλαχομήτρος), Τίρνεϊ.

ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ: Κίττος (67' Νεοφυτίδης), Κόκκινος (67' Πολυβίου), Πηλαβάς (46΄ Μιχαήλ), Ζακακιώτης, Χριστοδούλου, Μελάς, Αντωνίου, Κίτος, Χαραλάμπους, Ασφάρ (46΄ Γεωργίου), Χατζηβαρνάβα (46΄ Κωνσταντινίδης).

ΣΚΟΡΕΡ: 37΄ Τίρνεϊ, 41΄ Φιάκας, 45+1΄ Ανδρέου, 50΄, 55΄ Βλαχομήτρος, 65΄ Μοράις / 58' Χαραλάμπους, 84' πεν. Γεωργίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 10΄ Μοράις, 73' Βλαχομήτρος / 78' Κωνσταντινίδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: – / –

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Λουκά Παντελής

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

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ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟ

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