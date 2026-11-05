ΦΩΤΟ: Πικράθηκαν αλλά τους γλύκανε το χειροκρότημα του κόσμου

Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί κανέναν στην Ομόνοια αφού η ήττα από τη Ναϊμέγκεν ήρθε σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε.

Παρόλα αυτά, η ζωή... συνεχίζεται και ο κόσμος οι παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ κρατάνε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου που εκτίμησε την προσπάθεια.

Αυτό φάνηκε στο φινάλε της αναμέτρησης, με τεχνική ηγεσία και παίκτες να αφήνουν πίσω την ήττα και να επικεντρώνονται στην αναμέτρηση της Κυριακής με την Ανόρθωση.













