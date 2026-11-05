Η Πάφος FC πήγε για φοβερό διπλό, όμως γκρεμίστηκαν όλα μετά το 64'...

Άγγιξε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην Ολλανδία απέναντι στη φορμαρισμένη Τβέντε η Πάφος FC, η οποία προηγήθηκε στο σκορ με τον Λέλε όμως ο Bραζιλιάνος έμελλε να είναι και μοιραίος για την παφιακή ομάδα, δεχόμενος κόκκινη κάρτα, στην ήττα με 3-1.

Έτσι, η παφιακή ομάδα, μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με μόλις έναν βαθμό στη συγκομιδή της βρίσκεται στην 30ή θέση και σαφώς εκτός των θέσεων που δίνουν το δικαίωμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στην 4η αγωνιστική η Πάφος FC θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Μίντιλαντ.

Φοβερό τέρμα

Στο πρώτο ημίχρονο το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο όχι απλά ανταπεξήλθε υπέροχο στο πλάνο για αναχαίτιση της επιθετικής δραστηριότητας των γηπεδούχων, αλλά κατάφερε κιόλας να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Το φοβερό τέρμα από τον Λέλε ήρθε στο 40’, με τον επιθετικό των κυπελλούχων με το τρίτο ευρωπαϊκό και έβδομο συνολικά τέρμα του να δίνει προβάδισμα με βολίδα έξω από την περιοχή. Ο πανηγυρισμός του κρίθηκε προκλητικός από τον διαιτητή και του υποδείχθηκε κίτρινη κάρτα.

Λύγισε μετά το 60’

Όπως αναμενόταν οι Ολλανδοί άσκησαν τεράστια πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, με την Πάφο FC να φθάνει όμως σε δεύτερο τέρμα στο 61’ σε διπλή προσπάθεια του Λέλε. Από το επόμενο λεπτό όμως κατέρρευσαν όλα. Στο 62’ μετά από εκτέλεση φάουλ ο Νάισταντ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στο επόμενο λεπτό είχε νέα μοναδική ευκαιρία, ξανά με τον Λέλε, ενώ στο 64’ ο ίδιος παίκτης τράβηξε αντίπαλο και αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα υπέρ της πλέον οι γηπεδούχοι έγειραν την πλάστιγγα για τα καλά υπέρ τους και στο 76’ πέτυχαν την ολική ανατροπή με τον Ταχά να περνάει όμορφα προς τον Οργιασέτερ που με ιδανικό πλασέ έκανε το 2-1, ενώ στο 82’ μετά από ασυνεννοησία των Νταβίντ Λουίζ και Γκούγκα, η μπάλα έφθασε στον Βάιντμαν που έγραψε το τελικό 3-1.

Το LIVE του αγώνα

82' - ΓΚΟΛ. 3-1. Αμυντικό Λάθος σε ασυννενοησία του Νταβίντ Λουίζ με τον Γκούγκα και οι γηπεδούχοι με τον Βάιντμαν ανοίγουν τις αποστάσεις

76' - ΓΚΟΛ. 2-1. Κάθετη μπαλιά από τον Ταχά προς τον Οργιασέτερ που με ιδανικό πλασέ βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ

75' - Νέα επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Πάφου σε πλασαριστό σουτ του Ζερρούκι

74'- Ο Μαγιέρκσι πέφτει στη γωνία του και σώζει στο σουτ του Οργιασέτερ

64' - ΚΟΚΚΙΝΗ. Ο Λέλε σπρώχνει από πίσω τον Ταχά την ώρα που φεύγει σε αντεπίθεση και δέχεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα.

63'- Σώζει την εστία της ομάδας του ο Ντρόμελ μετά την κεφαλιά του Λέλε

62' - ΓΚΟΛ. 1-1. Mετά από εκτέλεση φάουλ, με κεφαλιά του Νάισταντ

61' - Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC με τον Λέλε να έχει διπλή προσπάθεια, με τον Ντρόμελ να κόβει το πρώτο σουτ και το δεύτερο πάει έξω

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

40' - ΓΚΟΛ. 0-1. Με γκολάρα από τον Λέλε, με σουτ έξω από την περιοχή, η Πάφος FC παίρνει κεφάλι στο σκορ

36'- Eύκολα μαζεύει ο Μαγιέσκι στο μακρινό σουτ που επιχείρησε ο Βάιντμαν

11' - Σώζει ο Μαγιέσκι στο σουτ του Βέγκχορστ

9' - Σουτ του Οργιασέτερ, πάει έξω η μπάλα

1' Έναρξη της αναμέτρησης

ΤΒΕΝΤΕ: Ντρόμελ, Πρόπερ, Νάισταντ, Ζερρούκι, Βάιντμαν (85' Μπάουα), Βάουτ Βέγκχορστ, Ταχά (81' Βαν ντε Μπελτ), Ροτς, Οργιασέτερ (85'Πιάτσα), Άντελγκααρντ (85' Ρόσιακ), Μπαρτ φαν Ρόι

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μαέ, Μπρούνο, Σέμα, Ντράγκομιρ (81' Κίνα), Σούνιτς, Μπρίτο (81' Γκούγκα), Κορέια (69' Άντερσον), Λέλε

ΣΚΟΡΕΡ: 62' Νάισταντ, 76' Οργιασέτερ, 82' Βάιντμαν / 40' Λελέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34' Νάισταντ / 40' Λέλε

ΚΟΚΚΙΝΗ: 65' Λέλε (δεύτ. κίτρ.)

Διαιτητής: Μίχαλ Οτσενάς (Σλοβακία)

Βοηθοί διαιτητές: Άνταμ Γιέκελ (Σλοβακία), Τόμπιας Πατσάκ (Σλοβακία)

Τέταρτος διαιτητής: Μπάλιντ Κις (Σλοβακία)

VAR: Αντρέ Ναρκίσο (Πορτογαλία)

AVAR (Βοηθός VAR): Μάρτιν Ντόχαλ (Σλοβακία)