Το μυθικό 23άρι του Ναν και οι κορυφαίες επιδόσεις σε ένα δεκάλεπτο

Ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην προσωπική του βίβλο των ρεκόρ, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε ένα σπουδαίο διπλό επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι 23 πόντοι του στην τέταρτη περίοδο αποτελούν νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague για ένα τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ κατατάσσουν την εμφάνισή του στη δεύτερη θέση της συνολικής ιστορικής λίστας, ανεξαρτήτως περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μία εμφάνιση που δύσκολα συναντά κανείς στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη χθεσινή (4/11) αναμέτρηση, στη Μαδρίτη, πέτυχε συνολικά 33 πόντους και είχε τους 23 από αυτούς στο τέταρτο δεκάλεπτο, σε μία προσωπική παράσταση που αποδείχθηκε καθοριστική για το διπλό των «πράσινων» με 115-112 στην παράταση.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ναν σημείωσε τους 23 από τους 27 πόντους του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο, παίρνοντας σχεδόν μόνος του την επιθετική ευθύνη. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε την προηγούμενη κορυφαία επίδοση σε τέταρτο δεκάλεπτο, την οποία κατείχε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 22 πόντους.

Από τους 26 πόντους του Έντουαρντς στους 23 του Ναν

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του κατορθώματος, αρκεί να δει τη συνολική κατάταξη των κορυφαίων ατομικών επιδόσεων σε μία περίοδο, από το 2007-08, όταν άρχισε η συστηματική καταγραφή των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων.

Ο Ναν βρίσκεται πλέον μόνο πίσω από τον Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος είχε σημειώσει 26 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, ενώ έχει αφήσει πίσω του τον Μπάτλερ και μία σειρά από σπουδαίους σκόρερ της διοργάνωσης.

Οι κορυφαίες επιδόσεις με πάνω από 20 πόντους σε ένα δεκάλεπτο από τη σεζόν 2007-08

Παίκτης Ομάδα Σεζόν Περίοδος Πόντοι

Κάρσεν Έντουαρντς Μπάγερν 2024-25 3η 26

Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός 2026-27 4η 23

Τζάρεντ Μπάτλερ Ερυθρός Αστέρας 2025-26 4η 22

Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός 2024-25 1η 21

Τόνι Ντάγκλας Αναντολού Εφές 2017-18 4η 21

Ένα ακόμη ιστορικό παράσημο για τον Ναν

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός είχε ήδη βρεθεί στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας τον Δεκέμβριο του 2024. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο, είχε σημειώσει 21 πόντους στην πρώτη περίοδο, ευστοχώντας μάλιστα σε επτά τρίποντα, επίδοση που τότε ισοφάρισε το ρεκόρ για οποιοδήποτε δεκάλεπτο.

Πλέον, έχει καταφέρει κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: διαθέτει δύο από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της διοργάνωσης, με 21 και 23 πόντους, ενώ η δεύτερη αποτελεί την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί σε τέταρτη περίοδο.

Η βραδιά της Μαδρίτης δεν ήταν απλώς μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση του Ναν. Ήταν μία επίδειξη επιθετικής κυριαρχίας, που επιβεβαίωσε ότι ο σταρ του Παναθηναϊκού ανήκει στην ελίτ των σκόρερ της EuroLeague.