Τυχερός παίρνει 1.000.000 από το ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί και για το ΠΡΟΤΟ (05/11)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ υπό αριθμόν 3141, στην οποία βρέθηκε ένας τυχερός στην πρώτη κατηγορία και κερδίζει €1.000.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 10, 16, 20, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 18.

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3074 του ΠΡΟΤΟ , πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 9, 5, 4, 0, 7, 4 και 5.

Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει τζάκποτ 585.000€ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8/11/2026.