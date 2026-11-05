ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπήκαν όλα τα κομμάτια στο παζλ και το βλέμμα καρφωμένο στις 13 Νοεμβρίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του Κυπέλλου Coca-Cola

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου, έγινε η 10η ομάδα που κατέκτησε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους «16» του κυπέλλου Coca-Cola, μετά την επικράτησή της με 6-2 επί της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Έτσι συμπληρώθηκε το παζλ της α΄ φάσης και το βλέμμα πλέον στρέφεται στις 13 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της β΄ φάσης, στην οποία θα μπουν και οι έξι ομάδες που δεν συμμετείχαν.

Δηλαδή, η Ομόνοια και η Πάφος FC που συμμετέχουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο φιναλίστ του περσινού κυπέλλου Απόλλων καθώς επίσης και οι οι τυχερές της κλήρωσης που πέρσαν στους 16 άνευ αγώνα ( Ανόρθωση, ΑΣΙΛ και Ένωση).

Τα αποτελέσματα της α' φάσης του κυπέλλου:

Σπάρτακος - Krasava ΕΝΥ 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 4-0

Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου 2-1

Καρμιώτισσα - Ερμής 2-0

Δόξα - Ολυμπιακός 0-2

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών 6-2

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βαριά ήττα για Χιτ από Γουόριορς παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής για Αρμενία και Μαυροβούνιο - Πρώτη για τρεις ποδοσφαιριστές!

Eθνική

|

Category image

Με συμμετοχή πέραν των 140 αθλητών διεξάγεται το Σάββατο (07/11) το O3 Olympus Man - Triathlon

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο διακόπτης που έσβησε, το «αν» που την... κατατρέχει και η «ασπίδα» Χένινγκ Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το ΑΕΚ Λάρνακας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Δελτία Τύπου

|

Category image

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Ερυθρόλευκο ντέρμπι στη Sunel Arena

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι 230 συν 3 τίτλοι στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν αντέχεται νέα γκέλα εκτός... προγράμματος

ΑΕΚ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.: Με τη 2η θα χαλαρώσει η θηλιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (06/11)

TV

|

Category image

«Ο Λέλε το κάνει πάντα αυτό, δεν καταλαβαίνω...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πού βρίσκεται η Πάφος FC μετά την 3η αγωνιστική του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To... κρύο ντους της Πάφου απέναντι στην Τβέντε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η θέση της Ομόνοιας μετά το φινάλε της 4ης αγωνιστικής στο Europa League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Europa League: Ο Παυλίδης ξεκουράστηκε αλλά αλάνθαστη η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος σόκαρε τη Μίλαν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη