Μπήκαν όλα τα κομμάτια στο παζλ και το βλέμμα καρφωμένο στις 13 Νοεμβρίου

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου, έγινε η 10η ομάδα που κατέκτησε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους «16» του κυπέλλου Coca-Cola, μετά την επικράτησή της με 6-2 επί της ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Έτσι συμπληρώθηκε το παζλ της α΄ φάσης και το βλέμμα πλέον στρέφεται στις 13 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της β΄ φάσης, στην οποία θα μπουν και οι έξι ομάδες που δεν συμμετείχαν.

Δηλαδή, η Ομόνοια και η Πάφος FC που συμμετέχουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο φιναλίστ του περσινού κυπέλλου Απόλλων καθώς επίσης και οι οι τυχερές της κλήρωσης που πέρσαν στους 16 άνευ αγώνα ( Ανόρθωση, ΑΣΙΛ και Ένωση).

Τα αποτελέσματα της α' φάσης του κυπέλλου:

Σπάρτακος - Krasava ΕΝΥ 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 4-0

Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου 2-1

Καρμιώτισσα - Ερμής 2-0

Δόξα - Ολυμπιακός 0-2

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών 6-2