Oι 19+2 συναντήσεις Οκκά και ΑΠΟΕΛ

Η Ομόνοια Αραδίππου του Γιάννου Οκκά παίζει σήμερα (19:00) απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, με τον Κύπριο τεχνικό να τίθεται για τρίτη φορά αντίπαλος των γαλαζοκιτρίνων ως προπονητής. Οι προηγούμενες δύο ήταν στον πάγκο της Ανόρθωσης, αμφότερες στο ΓΣΠ, με τον Οκκά να οδηγεί την ομάδα του σε μία νίκη (0-2) και μία ήττα (2-0).

Όταν φορούσε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια έπαιξε 19 φορές κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, που μαζί με την ΑΕΚ Αθηνών είναι οι ομάδες που ο Οκκάς αντιμετώπισε περισσότερες φορές ως ποδοσφαιριστής.

Τέθηκε αντίπαλος της ομάδας της Λευκωσίας με τρεις διαφορετικές ομάδες και συγκεκριμένα με τις Ανόρθωση, Ομόνοια και Ερμή, μετρώντας έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και δέκα ήττες, σκοράροντας τέσσερις φορές.

Σ.Σ.