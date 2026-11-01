Ο Μέσι γλίτωσε τιμωρία από κάρτες λόγω ενός παράξενου κανόνα του MLS

Ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε πέντε κίτρινες κάρτες τη φετινή σεζόν στο MLS με αυτή που δέχτηκε στον τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με το Σινσινάτι (2-2). Ωστόσο ενώ προβλέπεται τιμωρία με μία αγωνιστική σε αυτή την περίπτωση, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ΔΕΝ θα τιμωρηθεί.

Ο λόγος; Στο MLS υπάρχει ένας παράξενος κανονισμός καλής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον οποίο αφαιρείται μια κίτρινη κάρτα από το σύνολο αν αγωνιστείς σε πέντε σερί παιχνίδια χωρίς να δεχθείς κάρτα.

Ο 39χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε πέντε διαδοχικούς αγώνες χωρίς να δεχθεί κάρτα αρκετές φορές, οπότε ο κανονισμός ισχύει γι’ αυτόν και δεν θα εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής.

Σε 29 εμφανίσεις φέτος στο MLS ο «Λέο» μετρά 25 γκολ και 13 ασίστ.

sport-fm.gr