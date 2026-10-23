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Μπεργκ: «Πολύ καλή εμφάνιση - Δεχθήκαμε γκολ που συνήθως δεν δεχόμαστε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο Νορβηγός κόουτς

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την εντός έδρας ήττα με 4-1 από την Μπενφίκα για την 3η αγωνιστική του Europa League.

«Κάναμε καλό παιχνίδι σήμερα, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή, κάναμε πολλά πράγματα, το πρώτο ημίχρονο ήταν ισοδύναμο, ήμασταν στο 1-1 με μια πολύ καλή ομάδα, κορυφαία ομάδα, πετύχαμε ένα σούπερ γκολ. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε γκολ που συνήθως δεν δεχόμαστε κι όταν γίνεται αυτό με μια τέτοια ομάδα είναι πολύ δύσκολο. Μπορούσαμε να αποφύγουμε τα γκολ. Ήταν καλύτεροι από εμάς στο δεύτερο ημίχρονο αλλά συνήθως αμυνόμαστε καλύτερα σε τέτοιες καταστάσεις».

Αν επηρέασε η αλλαγή του Εβάντρο κι αν ήταν αναγκαστική: «Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε οτιδήποτε για αυτό τον βγάλαμε, δεν ήταν στο 100%. ΔΕν νομίζω να επηρέασε η αλλαγή του, τα γκολ που δεχθήκαμε δεν ήταν τέτοια που να έπαιζε ρόλο αν ήταν στο γήπεδο».

Για τη συνέχεια: «Έχουμε πολλά παιχνίδια σε αυτή την περίοδο, θα ετοιμαστούμε για τον αγώνα με την ΑΕΚ, να κάνουμε αποκατάσταση. Είναι φυσιολογικό να έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, είναι μια διαδικασία βελτίωσης, εκμάθησης και προόδου της ομάδας»

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ΚΥΠΡΟΣΕυρωπαικες ΔιοργανωσειςΟΜΟΝΟΙΑ

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