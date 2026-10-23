Η θέση της Ομόνοιας μετά την 3η αγωνιστική του Europa League - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Η Ομόνοια δεν μπόρεσε κόντρα στην Μπενφίκα να αποσπάσει κέρδος και έτσι με το πέρας της 3ης αγωνιστικής, υποχώρησε κάποιες θέσεις. Είναι όμως και πάλι αρκετά ψηλά, έχοντας θετικό πρόσημο όσον αφορά τα τέρματα.

Συγκεκριμένα οι πράσινοι με έξι βαθμούς είναι στην 11η θέση. Το επόμενο ραντεβού για την Ομόνοια στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA είναι στην Ολλανδία (05/11) απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Όλα τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Γιουβέντους (Ιταλία) - Ρεν (Γαλλία) 2-2

(5' Τσελίκ, 67' πεν. Βολτεμάντε - 15' Ταμάρι, 43' πέν. Ντιά)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Τορένσε (Πορτογαλία) 4-1

(20' Ντέλε, 58' Γκόμες, 80' αυτ. Μοχάμεντ, 89' Λίζτες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 4-0

(45'+1' πέν. Φόρουκς, 60', 81' Γκιγέρμε, 77' Ακουίνο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 2-4

(33', 37' Μπέλιο - 25' Μπίσοφ, 45', 54' Λίνσεν, 80' Σερί)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-0

(13' Ντιακιτέ)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Σάντερλαντ (Αγγλία) 1-1

(70' Μπένγκστον - 2' Τουτέροφ)

ΟΦΗ (Ελλάδα) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

(35', 38' Χόφμαν)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4

(21' Μπίσκοφ, 27', 76' Γουέλσι-Πατάτι, 79' Μέερντινκ)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 1-0

(78' αυτ. Γκονζάλες)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-2

(62' Καμπόνγκο - 44' Έβερτον Μπάλα, 66' Ρεινάλντο)

Σέλτικ (Σκωτία) - Θέλτα (Ισπανία) 1-2

(47' Μπάουρ - 68', 71' Ροντρίγκες)

Μπόρνμουθ (Αγγλία) - Μίλαν (Ιταλία) 3-0

(7' πέν. Κλάιφερτ, 32' πέν. Ταβερνίερ, 84' Αντλί)

Τσέλιε (Σλοβενία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-2

(50' Κράμερ, 90' Κούτσις - 9' Κιτάνο, 46' Λίντστρομ)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3

(21' Τσβέτκοβιτς, 73' Βίνκλερ, 80' Όνια Σέκε)

Ομόνοια (Κύπρος) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-4

(42' Κακκουλής - 14' αυτ. Νέγκο, 49' Παυλίδης, 76' Άουρσνες, 84' Πρεστιάνι)

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) – Λιόν (Γαλλία) 3-0

(45+4' Κράμαριτς, 49' Ντάγκιμ, 83' Χλόζεκ)

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-2

(45'+2' Εντιντί, 74' Ολαϊτάν - 51' Πίνο, 55' Ματετά)

Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 0-6

(25', 27' Γκόμες, 33', 72' Σούτσιτς, 64' Όσκαρσον, 80' Ζακαριάν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5 Νοεμβρίου)

19:45 Μίλαν - Φερεντσβάρος

19:45 Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ

19:45 Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ

19:45 Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν

19:45 Ναϊμέγκεν - Ομόνοια

19:45 Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια

19:45 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν

19:45 Άντερλεχτ - Σάλτσμπουργκ

19:45 Ρεν - Ολυμπιακός

22:00 Άλκμααρ - Γιουβέντους

22:00 Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ

22:00 Σέλτικ - Μπεσίκτας

22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ

22:00 Θέλτα - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τορένσε - Αραράτ-Αρμενία

22:00 Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε

22:00 Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν

22:00 Σάντερλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ