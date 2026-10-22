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Διέρρηξαν την έπαυλή του Μπρούνο Φερνάντες αξίας 4 εκατ. λιρών

ΓΗΠΕΔΟ

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Εφιαλτικές στιγμές για τον Μπρούνο, αφού μετά την τεσσάρα από την Κόμο ακολούθησε η διάρρηξη του σπιτιού του.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Μπρούνο Φερνάντες, καθώς τρεις μασκοφόροι εισέβαλαν στην πολυτελή κατοικία του στο Τσέσαϊρ, αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων λιρών, την ώρα που ο Πορτογάλος αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Κόμο.

Οι δράστες φέρονται να πέρασαν από την πίσω περίφραξη του κήπου και να αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας, καταφέρνοντας να διαφύγουν παρά την ύπαρξη προηγμένων συστημάτων ασφαλείας, καμερών παρακολούθησης και συναγερμού.

Την αστυνομία ειδοποίησε γείτονας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλήφθηκε τρεις ύποπτους άνδρες στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τη διάρρηξη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τους δράστες.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν η σύζυγος του Φερνάντες, Άνα Πίνιο, και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των ληστών, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον Πορτογάλο, ο οποίος είχε προηγουμένως ασκήσει δημόσια κριτική στις τακτικές επιλογές του Μάικλ Κάρικ, μετά τη βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1 από την Κόμο.

gazzetta.gr

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