Εξάρα επί της ΑΕΛ και 3/3 για ΑΕΚ, νίκη και για Απόλλωνα

Μετά τον ΑΠΟΕΛ που έκανε το 3/3 με ανατροπή στο «αιώνιο» ντέρμπι την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε και η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας πήρε διπλό στη Λεμεσό με 6-0 επί της ΑΕΛ κι έπιασε ξανά στην πρώτη θέση τους γαλαζοκίτρινους,

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς ο Απόλλωνας κέρδισε με 6-1 την Ένωση Νέων Λατσιών παίρνοντας το δεύτερο του τρίποντο.

Η 3η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Ελπίδα Αστρομερίτη - Αραράτ (20:30) και Αθηαίνου AC - Δόξα Παλαιομετόχου (20:30).