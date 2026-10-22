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Εξάρα επί της ΑΕΛ και 3/3 για ΑΕΚ, νίκη και για Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Μετά τον ΑΠΟΕΛ που έκανε το 3/3 με ανατροπή στο «αιώνιο» ντέρμπι την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε και η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας πήρε διπλό στη Λεμεσό με 6-0 επί της ΑΕΛ κι έπιασε ξανά στην πρώτη θέση τους γαλαζοκίτρινους,

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς ο Απόλλωνας κέρδισε με 6-1 την Ένωση Νέων Λατσιών παίρνοντας το δεύτερο του τρίποντο.

Η 3η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Ελπίδα Αστρομερίτη - Αραράτ (20:30) και Αθηαίνου AC - Δόξα Παλαιομετόχου (20:30).

 

 

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