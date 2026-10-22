Ισοφάρισε την Μπενφίκα η Ομόνοια με ιστορικό γκολ Κακουλλή!

«Έκρηξη» στο ΓΣΠ με την Ομόνοια να ισοφαρίζει την Μπενφίκα στο 42ο λεπτό!

Το τριφύλλι έφερε το ματς στα ίσα χάρη σε γκολ του Κακουλλή, με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Μοντνόρ από αριστερά.

Μάλιστα το τέρμα του Κύπριου επιθετικό ήταν ιστορικό καθώς με αυτό έφτασε τα 11 με την Ομόνοια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας τους Ράουφμαν και Σεμέδο στην κορυφή της σχετικής λίστας κι έχοντας πλέον την ευκαιρία με το επόμενο του τέρμα να γίνει το απόλυτο Νο1 στην ιστορία των πρασίνων!