Europa League: Όρθια στην έδρα της Γιουβέντους με Τάμαρι η Ρεν - Νέα ήττα για την απογοητευτική Μαρσέιγ

Με πλούσιο θέαμα, πολλά γκολ και ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ξεκίνησε η δράση της βραδιάς για την 3η αγωνιστική του Europa League!

Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Ρεν, μετά από τη νίκη της κόντρα στον ΟΦΗ κατάφερε να φύγει με τον βαθμό του ισόπαλου 2-2 από την έδρα της Γιουβέντους, ενώ θα μπορούσε να πάρει ακόμα και το τρίποντο της νίκης.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 5ο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Τσελίκ, όμως οι Γάλλοι απάντησαν άμεσα, ισοφαρίζοντας με γκολ του Ταμάρι στο 15'. Μάλιστα, πήραν και το προβάδισμα στο 43' με πέναλτι του Ντιά, πριν έρθει ο Βολτεμάντε για να σκοράρει και εκείνος από τα 11 βήματα, ισοφαρίζοντας για το τελικό 2-2. Μάλιστα, η Γιουβέντους πίστεψε ότι έκανε την ανατροπή στην ανατροπή στο 88', όμως το γκολ που πέτυχε ο Λουκουμί για το 3-2, ακυρώθηκε μέσω VAR ως οφσάιντ.

Η Μαρσέιγ συνεχίζει να προβληματίζει τους φίλους της, αφού μετά την εντός έδρας ήττα της από τον Ολυμπιακό ηττήθηκε με 1-0 και στην Αυστρία από την Στουρμ Γκρατς, παραμένοντας χωρίς βαθμό. Ο Ντιακιτέ ο «χρυσός» σκόρερ για τους νικητές, νίκησε τον Ντε Λάνγκε στο 13ο λεπτό του ματς.

Η αντίπαλος του ΟΦΗ στην επόμενη αγωνιστική, Χάποελ Μπερ Σεβά, γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 στο Βέλγιο από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, δεχόμενη τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ επιβλητική νίκη με τεσσάρα πανηγύρισαν επίσης Άλκμααρ (4-2 στην έδρα της Αραράτ), Φερεντσβάρος (4-0 κόντρα στην Τορέενσε) και Ναϊμέχεν (4-2 στην έδρα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ)

Τέλος, η Σάντερλαντ δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από την Πολωνία και την έδρα της Λεχ Πόζναν, αφού άνοιξε το σκορ στο 2' με σκόρερ τον Τουτέροφ, αλλά ισοφαρίστηκε για το τελικό 1-1 στο 70' από τον Μπένγκτσον.

sport-fm.gr