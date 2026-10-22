Οι «αετοί» της Μπενφίκα ήταν ιπτάμενοι στην επανάληψη και... δάγκωσαν την Ομόνοια

Έκανε την προσπάθεια της η Ομόνοια απέναντι στην Μπενφίκα, έβαλε δύσκολα στους Πορτογάλους για ένα ημίχρονο, όμως εν τέλει λύγισε στο ΓΣΠ (1-4), δεχόμενη την πρώτη ήττα στη League phase του Europa League, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ δεν τα έβαλε κάτω, όταν το αυτογκόλ του Νεγκό στο 14΄έβαλε μπροστά την Μπενφίκα καθώς βρήκαν την ισοφάριση με τον Κακουλλή στο 42΄ μετά από ωραία ενέργεια του Μοντνόρ.

Οι «αετοί» έδειξαν την ανωτερότητά τους στην επανάληψη, διάστημα που πέτυχαν δύο γκολ και έχασαν και πολλές ευκαιρίες. Με το διπλό που πέτυχαν, έκαναν το τρία στα τρία (πάνω σε Μίλαν και Σέλτικ οι άλλες δύο νίκες στη διοργάνωση), με τον Παυλίδη να σκοράρει στο 49΄ και να μην το πανηγυρίζει, τον Άουσνερς να αξιοποιεί το λάθος της άμυνας στο 76΄ και να νικάει τον Φαμπιάνο ενώ στο 85΄ ο Πρεστιάνι έκλεισε τον χορό τον τερμάτων.

Ήταν μία ήττα που πληγώνει αφού έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια όμως σε καμία περίπτωση δεν την βγάζει εκτός τροχιάς πρόκρισης. Υποχώρησε βαθμολογικά αλλά με τους έξι βαθμούς που μάζεψε ως τώρα, θα προσπαθήσει στα επόμενα παιχνίδια να πάρει τους βαθμούς που θα τη βάλουν στην 24άδα. Επόμενος αντίπαλος είναι η Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

85΄ - ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα: Ο Καμπράλ ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και έδωσε έτοιμο γκολ στον Πρεστιάνι.

76΄ - ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα: Τραγικό λάθος από τον Μπράουερς που γύρισε την μπάλα πίσω στην άμυνα, σε αντίπαλο και Άουσνερς «τιμωρεί» την Ομόνοια.

75΄ - Το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος του Φαμπιάνο σε προβολή του Παυλίδη.

71΄ - Ο Πρεστιάνι υποχρεώνει τον Φαμπιάνο σε δύσκολη επέμβαση με σουτ εκτός περιοχής.

65΄ - Ευκαιρία για την Μπενφίκα με τον Παυλίδη, με την κεφαλιά του να καταλήγει σε κόρνερ.

49΄ - ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα: Ο Φαμπιάνο είπε όχι αρχικά στην προβολή του Μπα και στην επαναφορά ο Παυλίδης, νίκησε τον πορτιέρο της Ομόνοιας και έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τους Πορτογάλους.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο.

Mετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

42΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Εξαιρετική ενέργεια του Μοντνόρ από αριστερά και πάσα στον Κακουλλή ο οποίος με κεφαλιά-ψαράκι, νίκησε τον Τρουμπίν και ισφοραρίζει για τους πράσινους.

36΄ - Μπήκε στην περιοχή, σούταρε με το αριστερό αλλά ο Τρουμπίν ήταν σε ετοιμότητα και μάζεψε.

35΄ - O Φαμπιάνο σταματά το σουτ από τον Σέντερουπ εντός περιοχής.

28΄ - Δυνατό σουτ από τον Ανδρέου, μάζεψε με διπλή προσπάθεια ο Τρουμπίν.

24΄ - Σουτ του Κακουλλή από πλάγια, δεν ήταν καλό και χάθηκε μία καλή προϋπόθεση.

19΄ - Καλή στιγμή για την Ομόνοια με τον Εβάντρο να σουτάρει εντός περιοχής με το αριστερό αλλά δεν βρήκε στόχο.

14΄ - ΓΚΟΛ για την Μπενφίκα: Ο Άουρσνες σέντραρε από δεξιά και ο Ετσεβερί με προβολή και αφού η μπάλα κτύπησε στον Νεγκό, κατέληξε στο πλεκτό του Φαμπιάνο. Εν τέλει χρεώθηκε αυτογκόλ στον αμυντικό της Ομόνοιας.

12΄ - Ο Τρουμπίν με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ το σουτ από τον Μοντνόρ.

4΄ - Σε ετοιμότητα ο Φαμπιάνο σε σουτ από τον Ετσεβερί εντός περιοχής.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Νεγκό, Ντουβέρν, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Ανδρέου (82΄ Χρίστου), Μάριτς, Τανάσε (61΄ Μαγιαμπέλα), Εβάντρο (50΄ Μπράουερς), Μοντνόρ (82΄ Νεοφύτου), Κακουλλής (61΄ Ντιονί).

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Τσιρκάτι, Μπα, Ελ Καρουανί, Αραούχο, Άουρσνες, Ετσεβερί (70΄ Σουντάκοφ), Σίλβα (70΄ Πρεστιάνι), Σέλντερουπ (84΄ Λουμπεμπάκιο), Ράφα Σίλβα (70΄ Παλίνια), Παυλίδης (76΄ Καμπράλ).

ΣΚΟΡΕΡ: 42΄ Κακουλλής / 14΄ αυτ. Νεγκό, 49΄ Παυλίδης, 76΄ Άουσνερς, 85΄ Πρεστιάνι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+3΄ Ντιονί / 63΄ Αραούχο, 83΄ Παλίνια, 88΄ Ελ Καρουανί, 90΄ Πρεστιάνι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιάσπερ Βεργκότε (Βέλγιο)

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία)





