Conference League: Η Λουγκάνο έκανε πάρτι στη Μαδρίτη, στραβοπάτησε η Μπράιτον

Η Λουγκάνο πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 5-2 επί της Χετάφε στην Ισπανία, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς. Ο Αθόν έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 2', όμως ο Αγέτι ισοφάρισε ένα λεπτό αργότερα. Στο 7' ο Τσιμιγκνάνι ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Ελβετούς, ενώ ο Αγέτι με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 26' ανέβασε το σκορ στο 1-3. Ο Μπισλίμι έκανε το 1-4 στο 50', με τον Μαγιοράλ να μειώνει στο 74'. Το τελικό 2-5 διαμόρφωσε ο Μπέρενς στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση για τη Λουγκάνο, η οποία έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η Χετάφε παρέμεινε στον έναν βαθμό.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γιάμπλονετς με την Μπράιτον. Οι Άγγλοι, χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα (έμεινε στον παγκο), δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν, με τους γηπεδούχους να κρατούν το 0-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να υποχρεώνουν το φαβορί σε απώλεια βαθμών.

Η Μπραν πέρασε νικηφόρα από τη Λιθουανία, επικρατώντας με 4-1 της Κάουνο Ζάλγκιρις και κάνοντας το «2 στα 2». Ο Κάστρο άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 7', ενώ ο Ρενάν Ολιβέιρα ισοφάρισε στο 12' για τους γηπεδούχους. Η απάντηση των Νορβηγών ήρθε με τον Χολμ, ο οποίος σκόραρε στο 25' και στο 40', δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα στο 85', ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ-τρικ και διαμορφώνοντας το τελικό 1-4. Η Κάουνο Ζάλγκιρις παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Η Κραϊόβα πήρε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 3-1 της Ίντερ ντ'Εσκάλδες εκτός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά. Ο Αλ Χαμλαουί άνοιξε το σκορ στο 3' με κεφαλιά και ο Μπαϊαράμ έκανε το 0-2 στο 5' με κοντινό πλασέ. Η Ίντερ ντ’Εσκάλδες μείωσε στο 77' με τον Αρέγιανο, ο οποίος σκόραρε με διαγώνιο σουτ, αλλά ο Ελισόρ έβαλε τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων, διαμορφώνοντας το 1-3 στο 86'. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κραϊόβα έφτασε τους έξι βαθμούς.

Στην αναμέτρηση της Ιμπέρια με τη Μίαλμπι, οι φιλοξενούμενοι απέφυγαν την ήττα στο φινάλε, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Ο Τζιντζολάβα έδωσε το προβάδισμα στην Ιμπέρια στο 55' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι τις καθυστερήσεις. Στο 90'+1', όμως, ο Πέτερσον ισοφάρισε για τη Μίαλμπι, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Μοιρασιά υπήρξε και στη Δανία, όπου η Νόρτζελαντ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο 8' με τον Γοδόι, έπειτα από κλέψιμο του Σένσι ψηλά στο γήπεδο. Η Νόρτζελαντ ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του Αντέλ στο 55' και στο 67', όμως η αποβολή του Γιάνσεν στο 76' άλλαξε τις ισορροπίες. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και ισοφάρισε στο 88' με τον Σολέ, παίρνοντας τον βαθμό.

Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας και η Κοπεγχάγη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 σε ένα παιχνίδι με ανατροπή και αποβολή. Οι Δανοί προηγήθηκαν στο 29' χάρη σε αυτογκόλ του Γκαστάροβ, όμως ο Έλσνικ ισοφάρισε στο 34' με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ο Κοστόβ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 41', αλλά ο Καρίσο έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα στο 70', με μακρινό σουτ. Στο 90'+3' ο Γκουντέλι αποβλήθηκε από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, χωρίς να αλλάξει το τελικό 2-2.

Η Τραμπζονσπόρ επικράτησε με 2-0 της Χαρτς και συνέχισε με το απόλυτο των νικών. Ο Σαλάχ άνοιξε το σκορ στο 32' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 58' ο Φρανκουλίνο πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, έπειτα από συνεργασία με τον Σαλάχ. Η τουρκική ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, παρά την αποβολή του Καμπράλ στο 90'+5'.

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