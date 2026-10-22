«Με τέτοιες προσελεύσεις, η επετειακή χρονιά μπορεί να καταγράψει ακόμα μια ιστορική επίδοση»

Κάλεσμα στον κόσμο του κάνει ο ΑΠΟΕΛ μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με αφορμή τους δύο επόμενους εντός έδρας αγώνες, ώστε να σπάσει το γράψει ιστορία σε προσέλευση.

Αναλυτικά: «Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, σε δύο εντός έδρας αγώνες μέχρι στιγμής, έχει καθορίσει την μέση προσέλευση ανά αγώνα στις 9,578. Αριθμός που προϋποθέτει ότι με τέτοιες προσελεύσεις, η επετειακή χρονιά του ενός Αιώνα Ζωής του Θρύλου, μπορεί να καταγράψει ακόμα μια ιστορική επίδοση. Αυτή της μεγαλύτερης προσέλευσης ανά αγώνα στις εντός έδρας αναμετρήσεις του ΑΠΟΕΛ. Την Κυριακή παίζουμε ξανά στην έδρα μας, στο ΓΣΠ. Και η προσέλευση πρέπει να ξεπεράσει αυτό τον αριθμό. Για το Μπλε, το Κίτρινο και το Πορτοκαλί».