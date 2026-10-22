Παναθηναϊκός: Οι δύο σερί πεντάρες μετά από 25 χρόνια και η δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του στην Ευρώπη!

Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός στο Καζακστάν, διέλυσε με 5-1 την Καϊράτ στο Αλμάτι και έκανε το «2 στα 2» στη League Phase του Conference League!

Σκόρερ για το «τριφύλλι» ήταν οι Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Ραστόντερ και Ντέσερς, με τον τελευταίο να βρίσκει δίχτυα δύο φορές.

Η εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση ήρθε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την προηγούμενη πεντάρα των «πράσινων», στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Asteras AKTOR (5-1), για την έβδομη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο επιβεβαίωσε την εξαιρετική επιθετική του κατάσταση, αλλά πέτυχε και κάτι που είχε να καταγράψει εδώ και 25 χρόνια: δύο διαδοχικές νίκες με τουλάχιστον πέντε γκολ ενεργητικό!

Η τελευταία φορά που το «τριφύλλι» είχε πετύχει κάτι ανάλογο ήταν τη σεζόν 2001/02. Συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2001, είχε επικρατήσει με 5-1 του ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Ολισαντέμπε να σημειώνει χατ τρικ. Στη συνέχεια, στις 10 Οκτωβρίου, είχε ακολουθήσει η επιβλητική νίκη με 6-2 επί της Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, η πεντάρα στην Καϊράτ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκτός έδρας ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη σε εύρος σκορ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει το ιστορικό 6-0 επί της Ελεκτροπούτερε Κραϊόβα στη Ρουμανία, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1992, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA, με τον Κριστόφ Βαζέχα να πετυχαίνει χατ τρικ.

Με δύο συνεχόμενες πεντάρες και μια εμφατική ευρωπαϊκή εκτός έδρας επικράτηση, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του, συνδυάζοντας το αποτέλεσμα με μια επίδοση που ξεχωρίζει στην ιστορία του.

sport-fm.gr